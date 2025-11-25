Costa Sud, al via la piantumazione degli alberi: “Sarà uno dei parchi marini più grandi d’Europa”

BARI – È ufficialmente partita la fase di piantumazione del, un progetto che promette di trasformare la costa in uno dei polmoni verdi più estesi della città e tra i più grandi parchi marini d’Europa. Questa mattina il sindacoha effettuato un sopralluogo sul cantiere del, in occasione dell’avvio della messa a dimora dei primi, su un totale di

I pini, che hanno tra gli 8 e i 10 anni di vita, garantiranno ampie aree ombreggiate e costituiranno la spina verde del parco lineare, definendo un percorso armonioso tra vegetazione e litoranea lungo l’asse nord-ovest/sud-est. Lo stesso schema sarà adottato anche per il lotto 3 e per una parte del lotto 1. Il progetto prevede inoltre un viale permeabile all’acqua, realizzato in biostrasse, che completerà l’infrastruttura verde.

Secondo il cronoprogramma, i lavori saranno completati entro novembre 2026, ma il primo stralcio sarà accessibile ai cittadini già entro maggio 2026.

“Il parco marino di Costa Sud sta prendendo finalmente forma – ha dichiarato il sindaco Leccese – questo mix straordinario tra vegetazione e mare sarà restituito alla città e si svilupperà su 6 chilometri, diventando uno dei parchi marini più grandi d’Europa”.

Il Parco di Costa Sud rappresenta un importante investimento nel verde urbano e nella valorizzazione del litorale, con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno spazio di natura, relax e svago, migliorando al contempo la qualità ambientale e la fruibilità del territorio costiero.