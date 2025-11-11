Bari, il Comune riceve in comodato gratuito un minivan elettrico Volkswagen

BARI – Questa mattina l’assessore alla Cura del Territorio con delega alla Mobilità ha ricevuto in consegna un Volkswagen ID. Buzz elettrico a 7 posti, che il Comune di Bari potrà utilizzare per due mesi a titolo gratuito.

L’iniziativa rientra nel Regolamento comunale per le sponsorizzazioni e nasce da un avviso pubblico con cui l’amministrazione ha invitato aziende interessate a fornire veicoli da impiegare nelle attività istituzionali. A rispondere è stato il Volkswagen Zentrum Bari, che ha messo a disposizione il minivan in noleggio gratuito.

L’obiettivo è favorire la sostenibilità ambientale e sperimentare soluzioni di mobilità a zero emissioni per le esigenze quotidiane dell’ente. Si tratta di un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato orientata all’innovazione e alla responsabilità ambientale condivisa.

La sponsorizzazione – realizzata senza alcun costo per l’amministrazione – si inserisce nel percorso di modernizzazione e sostenibilità che il Comune di Bari porta avanti in sinergia con imprese e realtà locali sensibili ai temi ecologici e tecnologici.