Bari, al via il primo BIFBA: il festival delle arti per bambine, bambini e adolescenti

BARI – Si apre domani la prima edizione del BIFBA – Bari International Fest Bambin&Adolescenti*, il primo festival pugliese delle arti interamente dedicato a bambine, bambini e adolescenti. Quattro giornate – dal 12 al 15 novembre – tra teatro, danza, cinema e letteratura, con appuntamenti ospitati al Teatro Piccinni, al Multicinema Galleria, ai teatri AncheCinema e Abeliano, alla Biblioteca dell’Università di Bari e alla Sala ex Tesoreria di Palazzo della Città.

Il festival, diretto da Giancarlo Visitilli e organizzato dalla Cooperativa Sociale “I bambini di Truffaut”, è realizzato con la collaborazione di Regione Puglia, Comune di Bari, Puglia Culture, Ufficio Scolastico Regionale, Università “Aldo Moro” e ITSS Tommaso Fiore di Modugno.

Si parte con Matteo Saudino e la “Lectio sul Desiderio”

Ad aprire il BIFBA sarà domani, mercoledì 12 novembre alle 17.30 al Teatro Piccinni, il professore e divulgatore Matteo Saudino – noto anche come BarbaSophia – con una Lectio sul Desiderio, tema scelto per questa prima edizione.

“Il desiderio – spiega Saudino – in un tempo dominato dalla tecnica e dal consumo ipertrofico rischia di ridursi a ingranaggio del sistema. Ma può ancora essere una forza autentica di libertà, capace di orientarci e generare nuove possibilità?”.

In scena “(H)amleto” di Factory Transadriatica

Alle 20, sempre al Piccinni, andrà in scena “(H)amleto”, spettacolo liberamente ispirato al capolavoro di Shakespeare, diretto da Tonio De Nitto e Fabio Tinella, produzione Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana.

L’opera rappresenta il culmine della ricerca del gruppo sul rapporto tra teatro e disabilità, con un cast composto da interpreti con e senza disabilità, impegnati a reinterpretare il celebre dramma come riflessione sull’identità e sulla resistenza dell’essere.

Quattro giorni di arte e formazione

Oltre 2000 studenti di 20 scuole pugliesi parteciperanno agli eventi, con un programma che prevede:

cinque spettacoli di teatro e danza (con particolare attenzione ad artisti con disabilità);

due proiezioni cinematografiche;

quattro workshop dedicati a letteratura e creazione audiovisiva;

incontri con artisti e autori dopo ogni spettacolo.



