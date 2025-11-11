Ostuni, seminario informativo: il 13 novembre giornata dedicata al lavoro e alla formazione



L’evento avrà luogo presso il Centro per l’impiego di Ostuni alle 11:00





OSTUNI (BR) - ARPAL Puglia - Centro per l’impiego di Ostuni invita cittadini, studenti e lavoratori a partecipare a una giornata interamente dedicata ai servizi per il lavoro, l’orientamento e la formazione professionale, che si terrà giovedì 13 novembre presso la Sala Convegni del Centro per l’impiego di Ostuni.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire a tutti i possibili fruitori strumenti concreti per costruire percorsi professionali efficaci e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Sarà un’occasione per conoscere i servizi offerti dal Centro per l’Impiego, ottenere consulenze personalizzate e accedere a opportunità lavorative concrete.





Durante la giornata saranno presentati e illustrati i principali servizi offerti:

- Ricerca lavoro: supporto nella stesura del curriculum e nella ricerca di offerte di impiego.

- Orientamento: consulenze individuali per scegliere percorsi formativi e professionali adatti alle proprie aspirazioni.

- Collocamento: opportunità per favorire l’inserimento diretto in azienda.

- Formazione: corsi e iniziative per potenziare le competenze e aumentare l’occupabilità.

- Supporto disabili: strumenti e progetti per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

- Analisi di mercato: informazioni aggiornate sui settori più dinamici e sulle opportunità presenti nel territorio.





Per ulteriori informazioni:

08311568001



