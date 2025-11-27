Bari, il Consiglio comunale approva l’estinzione anticipata dei mutui e il bilancio consolidato 2024

Gdp photos

Estinzione anticipata dei mutui: gestione attiva del debito e risparmio per l’ente

BARI – Ilha approvato oggi due importanti delibere illustrate dall’assessore al Bilancio e Fiscalità locale: l’estinzione anticipata dei prestiti e mutui in essere e il

L’operazione di estinzione anticipata dei mutui ha l’obiettivo di ridurre l’onere complessivo degli interessi passivi e migliorare l’equilibrio strutturale del bilancio, liberando risorse da destinare a investimenti e servizi per la comunità.

Il provvedimento, finanziato con circa 6,87 milioni di euro di avanzo di amministrazione, riguarda circa 60 posizioni di mutuo di vario tipo, selezionate sulla base di economie derivanti da ribassi d’asta, mutui non utilizzati o relativi a opere già realizzate con altri finanziamenti.

Grazie all’operazione, il Comune di Bari risparmierà circa 780.000 euro annui sulle rate, con un risparmio complessivo fino a scadenza di oltre 14 milioni di euro, di cui più di 4 milioni derivanti da interessi passivi. Sommando le riduzioni già effettuate, il risparmio annuo sulle rate raggiunge 811.000 euro, con un beneficio complessivo di quasi 14,85 milioni.

Il collegio dei revisori ha valutato positivamente la delibera, definendo l’operazione una scelta virtuosa che rafforza la gestione finanziaria del Comune, improntata a efficienza, prudenza e sostenibilità.

«L’estinzione anticipata dei mutui è un atto di responsabilità verso le generazioni future – ha spiegato l’assessore De Marzo – e permette di liberare margini di spesa per far fronte alle crescenti esigenze del bilancio comunale».

Bilancio consolidato 2024: performance positiva per l’intero gruppo comunale

Il Bilancio consolidato 2024 fotografa la gestione economica e patrimoniale del Comune di Bari e delle sue società partecipate, presentando i risultati come se fossero quelli di un unico ente.

L’esercizio 2024 si chiude con un risultato positivo complessivo di 33,2 milioni di euro, di cui 25,75 milioni direttamente ascrivibili al Comune di Bari. Tutte le società partecipate hanno registrato risultati positivi.

Tra i dati più significativi, diminuisce l’impatto dei costi per materie prime e beni di consumo e delle prestazioni di servizi. Le disponibilità liquide complessive ammontano a 433,5 milioni di euro, il patrimonio netto complessivo è di 1,36 miliardi di euro, i debiti complessivi calano di oltre 10 milioni di euro, e la differenza tra componenti positivi e negativi della gestione registra un netto miglioramento di circa 10,3 milioni di euro.

«Il Bilancio consolidato consente di valutare l’efficacia dell’azione pubblica del Comune e delle società partecipate – commenta De Marzo – confermando la capacità dell’amministrazione di gestire le risorse in modo efficace ed efficiente, promuovere lo sviluppo di beni e servizi e perseguire obiettivi di sostenibilità economica e sociale».