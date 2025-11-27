La meccatronica è per tutti: l’ITS Cuccovillo a MECSPE Bari 2025 con la “Piazza della Formazione 5.0”

BARI – L’di Bari conferma il suo ruolo di ponte tra formazione tecnica e mondo industriale, presentando lain occasione di, la fiera di riferimento per l’intera filiera manifatturiera, in programma dal 27 al 29 novembre presso la Fiera del Levante. L’iniziativa si configura come un vero e proprio, pensato per connettere scuole, alta formazione tecnica e imprese leader nel settore della meccatronica.

La Piazza della Formazione 5.0 è un’area dinamica e interattiva dedicata alla scoperta delle tecnologie più avanzate dell’Industria 5.0 e della trasformazione digitale. Realizzata con il supporto delle aziende partner tra cui COMAU, EKD, MASMEC, MITSUBISHI, MORPHICA, OMRON, SDI AUTOMAZIONE, SIEMENS, SOFTECH e UMANA, l’area offre a studenti e docenti l’opportunità di entrare in contatto diretto con l’innovazione tecnologica.

“In un’epoca di profonda trasformazione industriale, la Piazza si pone come epicentro in cui i futuri professionisti incontrano la realtà produttiva – spiega l’ITS Cuccovillo – L’obiettivo è duplice: mostrare le eccellenze del Made in Italy tecnologico e presentare l’ITS come la via più diretta per accedere a carriere ad alto impatto”.

Focus del 27 novembre: l’Industria 5.0 è inclusiva e aperta a tutti

Il momento clou della giornata è stato l’evento dal titolo “La Puglia è meccatronica… la meccatronica è per tutti”, che ha sfatato i pregiudizi sul mondo manifatturiero e digitale, dimostrando come l’Industria 5.0 sia un settore inclusivo, aperto a tutte le studentesse e tutti gli studenti, indipendentemente dal genere o dal background.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti del mondo produttivo e delle istituzioni, che hanno condiviso esperienze e testimonianze dirette, offrendo spunti concreti sulle opportunità di crescita e innovazione disponibili nel Mezzogiorno.

Laboratori, seminari e incontri B2S

Per l’intera durata della fiera, la Piazza della Formazione 5.0 ospiterà laboratori esperienziali, seminari tecnici e workshop realizzati in collaborazione con le aziende partner. Gli studenti avranno la possibilità di sperimentare tecnologie di frontiera, dalla robotica collaborativa all’automazione avanzata e ai sistemi di visione artificiale.

Saranno inoltre organizzati seminari verticali sui temi chiave della digitalizzazione, della sostenibilità e delle competenze richieste dall’Industria 5.0, tenuti da esperti delle aziende partecipanti.

Particolare attenzione è riservata agli incontri B2S (Business to School), sessioni dedicate all’orientamento in cui gli studenti potranno dialogare direttamente con i responsabili HR e tecnici delle aziende leader, approfondendo percorsi professionali e prospettive occupazionali.

L’ITS Cuccovillo invita tutte le scolaresche interessate a partecipare a questa esperienza formativa unica. L’ingresso è gratuito, previa registrazione sul sito www.mecspebari.it.