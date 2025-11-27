Triggiano, studenti in azione per l’ambiente: 47 kg di rifiuti raccolti in quattro giornate di educazione civica

TRIGGIANO – Quattro giornate all’insegna dell’educazione ambientale, della creatività e della cittadinanza attiva hanno coinvolto gli studenti della, producendo risultati concreti: sono stati raccolti, suddivisi in 5 kg di indifferenziato, 6 kg di vetro, 24,5 kg di plastica, 10 kg di carta e 1,5 kg di alluminio.

L’iniziativa, intitolata “Il paese è casa mia”, è stata organizzata da Retake Triggiano insieme alla docente Rossana Magrino, referente di plesso, che ha guidato bambini e ragazzi in un percorso di consapevolezza ambientale e cura del territorio.

Il progetto ha trasformato le classi partecipanti in una vera e propria palestra di educazione civica: attraverso laboratori artistici, attività sul campo e momenti di sensibilizzazione, gli studenti hanno approfondito tematiche fondamentali come i danni provocati dai mozziconi di sigaretta abbandonati, l’impatto delle microplastiche, l’importanza della raccolta differenziata e la necessità di ridurre i rifiuti quotidiani.

Particolarmente significativo è stato il clean up delle prime medie, svolto nelle aree circostanti la scuola, con attenzione a Strada del Crocifisso e Viale Addison. I ragazzi hanno così potuto trasformare quanto appreso in un gesto concreto di cura degli spazi comuni, osservando direttamente gli effetti dell’abbandono dei rifiuti.

L’entusiasmo dei partecipanti è stato evidente, così come il supporto costante dei docenti e dei volontari di Retake, rendendo l’esperienza un momento di condivisione e responsabilità collettiva.

Le attività riprenderanno a marzo con nuove iniziative dedicate alle restanti sezioni, proseguendo il percorso volto a formare cittadini consapevoli, capaci di prendersi cura dei luoghi in cui vivono.

«Coinvolgere i bambini e i ragazzi nelle azioni di sensibilizzazione ambientale è fondamentale – dichiara Daniela Sersale, responsabile di Retake Triggiano –. Attraverso laboratori artistici e clean up si rendono cittadini attivi: i bambini non sono solo il futuro, ma anche il presente, e già oggi possono fare la differenza».

Per informazioni: triggiano@retake.org