Halloween ad alta tensione a Taranto: vandalizzati due autobus nel quartiere Paolo VI

TARANTO – Halloween ad alta tensione nel capoluogo ionico. Nel pomeriggio di ieri si sono registrati nuovi episodi di vandalismo ai danni di due autobus del trasporto pubblico urbano, colpiti rispettivamente allee allementre transitavano nei pressi del

Come temuto, la serata di Halloween si sta confermando ad alto rischio per gli operatori di Kyma Mobilità. Alcuni mezzi dell’azienda erano già stati presi di mira nei mesi scorsi con lanci di uova, pietre e altri oggetti, episodi che avevano messo in serio pericolo autisti e passeggeri.

Gli atti vandalici odierni confermano le preoccupazioni espresse dall’Organizzazione Sindacale SINAI, che nei giorni scorsi aveva lanciato un appello alle autorità chiedendo maggiori controlli e misure di tutela proprio in vista della notte di Halloween.

“Negli anni passati – aveva ricordato il SINAI – si sono registrati numerosi episodi di vandalismo ai danni dei mezzi aziendali. È necessario intervenire per tempo, prima che si verifichino nuovi episodi pericolosi.”

Purtroppo, l’allarme lanciato dal sindacato si è rivelato fondato. Diversi autisti hanno segnalato attacchi nella zona di Paolo VI, mentre il SINAI aveva chiesto un rafforzamento della vigilanza anche in altre aree considerate a rischio, come via Liguria, il quartiere Tamburi e la Zona 167.

In passato, episodi simili avevano costretto Kyma Mobilità a sospendere o deviare le corse serali, causando disagi all’utenza e situazioni di pericolo per il personale in servizio.

Al momento, le forze dell’ordine risultano impegnate in diversi punti della città per prevenire nuovi atti di teppismo e garantire la sicurezza dei cittadini. L’auspicio è che la serata possa proseguire senza ulteriori danni o feriti.