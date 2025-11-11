Bari, incontro tra imprenditori pugliesi e delegazione dell’Ambasciata Indiana per l’Information Technology
BARI - Il prossimo 13 novembre alle 14.30, presso l’Associazione degli Imprenditori di Bari, sarà ospite una delegazione dell’Ambasciata dell’India a Roma, composta da Mr. Akash Gupta, Consigliere per gli Affari Commerciali, e dal dott. Giuseppe Giannuzzi, Assistente Commerciale.
L’incontro rappresenta un’importante occasione per presentare ai rappresentanti indiani il panorama del settore tecnologico in Puglia, illustrandone competenze e potenzialità, e per valutare possibili ambiti di collaborazione futura tra le realtà pugliesi e l’ecosistema tecnologico indiano.
L’appuntamento apre la strada a una possibile missione governativa indiana nei primi mesi del 2026 a Bari. L’incontro sarà introdotto dal Presidente della Sezione Terziario, Vincenzo Fiore.