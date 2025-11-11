Foggia, “Il petalo e la rugiada”: le poesie di Maria Giovanna Ciletti in bottega

FOGGIA - Un viaggio tra, dove i sentimenti si intrecciano come un. È il cuore della silloge poeticadi(Nona Edizioni), che sarà presentatanegli spazi di, bottega di Foggia in piazza Cavour n. 3 che vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie. L’iniziativa rientra nella rassegna

Il libro, che esplora temi come natura, amore, vita, albe e tramonti, si divide in due sezioni che invitano il lettore a prendersi il tempo per assaporare le parole e la profondità dei sentimenti. Ciletti, soccorritrice del Servizio Emergenza 118 e organizzatrice di eventi culturali, descrive la poesia come uno strumento capace di aiutare a comprendere il mondo e la meraviglia delle piccole cose:

«La natura consente il ripetersi di tale miracolo giorno dopo giorno, e lo pone sotto i nostri occhi affinché ne comprendiamo non solo la bellezza, ma soprattutto la profondità e l’essenza».

All’incontro, moderato dal giornalista Emiliano Moccia, parteciperà anche Anna Rita Zichella, presidente del consorzio Oltre la rete di imprese, promotore dell’iniziativa con l’obiettivo di animare il territorio e favorire occasioni di incontro, riflessione e confronto. Al termine della presentazione sarà offerta una degustazione di prodotti disponibili nella bottega.

La rassegna “VocidiPuglia – Verso lo Slow Park” si concluderà il 21 novembre con la presentazione di Paola Lucino e il suo libro “Il Teatro della Maschera”.



