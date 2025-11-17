Bari, manutenzione del verde cittadino: nuove piantumazioni in città

BARI - Proseguono gli interventi di manutenzione e riqualificazione del verde urbano a Bari. Questa mattina, in piazza San Pietro, l’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro triennale per la salvaguardia e la tutela delle alberature cittadine ha effettuato la piantumazione di due nuovinegli alvaretti presenti nello spazio pubblico di Bari Vecchia, sostituendo esemplari ormai essiccati e irrecuperabili.

Sempre in piazza San Pietro, sono stati potati altri sette terebinti e sostituiti tre arbusti di metrosideros, contribuendo così a migliorare l’aspetto e la salute del verde della piazza.

Nella stessa giornata, in via Mazzitelli a Poggiofranco, è stato piantato un Cercis siliquastrum, noto come Albero di Giuda, in sostituzione di un esemplare della stessa specie.

Gli interventi rientrano nel più ampio progetto comunale di riqualificazione delle alberature cittadine, volto a garantire la salvaguardia, la crescita sana e l’armonizzazione del verde urbano, migliorando al contempo la fruibilità e l’estetica degli spazi pubblici.