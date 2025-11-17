San Martino a Sammichele: festa della mozzarella e del buon vino, 10° edizione

SAMMICHELE DI BARI - L’associazione, ente del Terzo Settore e associazione socio-culturale di promozione sociale, celebra quest’anno la. L’appuntamento è perpresso la, in via G. Verga 18 a Sammichele.

La serata sarà all’insegna del divertimento, della buona musica, dell’amicizia e della condivisione. Non mancheranno le degustazioni di prodotti lattiero-caseari, da forno e vini tipici della Puglia, per un viaggio tra sapori tradizionali e eccellenze locali.

I partecipanti più fortunati avranno la possibilità di vincere succulenti premi, grazie alla lotteria organizzata durante l’evento.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla realizzazione dei progetti sociali de L’Albero Verde della Vita, contribuendo a sostenere attività e iniziative sul territorio.

Per prenotazioni, è possibile contattare il numero 3913419961. L’invito dell’associazione è chiaro: “Noi ci saremo, tu porta i tuoi amici!”.