San Martino a Sammichele: festa della mozzarella e del buon vino, 10° edizione
SAMMICHELE DI BARI - L’associazione L’Albero Verde della Vita, ente del Terzo Settore e associazione socio-culturale di promozione sociale, celebra quest’anno la 10° edizione di San Martino: festa della mozzarella e del buon vino. L’appuntamento è per sabato 22 novembre 2025 presso la sala ricevimenti Esperia, in via G. Verga 18 a Sammichele.
La serata sarà all’insegna del divertimento, della buona musica, dell’amicizia e della condivisione. Non mancheranno le degustazioni di prodotti lattiero-caseari, da forno e vini tipici della Puglia, per un viaggio tra sapori tradizionali e eccellenze locali.
I partecipanti più fortunati avranno la possibilità di vincere succulenti premi, grazie alla lotteria organizzata durante l’evento.
Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla realizzazione dei progetti sociali de L’Albero Verde della Vita, contribuendo a sostenere attività e iniziative sul territorio.
Per prenotazioni, è possibile contattare il numero 3913419961. L’invito dell’associazione è chiaro: “Noi ci saremo, tu porta i tuoi amici!”.
