Bari, operazione antimafia dei Carabinieri per il tentato omicidio di San Paolo del 2016
BARI - Dalle prime ore di questa mattina, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari sta conducendo un’operazione delegata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzata all’arresto dei presunti autori del tentato omicidio aggravato dalle modalità mafiose di Nicola Vavalle, avvenuto il 18 giugno 2016 nel quartiere San Paolo.
L’agguato aveva visto esplodere numerosi colpi d’arma da fuoco nei confronti di un uomo, senza tuttavia causarne la morte. Gli arresti avvengono nel rispetto delle valutazioni successive e con il contributo della difesa.
Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa prevista per le ore 10.00 presso la Procura della Repubblica di Bari, alla presenza del Procuratore della Repubblica e del Comandante Provinciale dei Carabinieri.