Novello Sotto il Castello 2025, Conversano celebra un’edizione record

CONVERSANO - L’edizione 2025 disi chiude con numeri da record: centinaia di migliaia di visitatori hanno attraversato Conversano, trasformando la città in una grande piazza pulsante di vita per tre giorni di festa. Famiglie, giovani e turisti provenienti da tutta la Puglia, dal Sud Italia e dall’estero hanno affollato le vie del centro storico, regalando un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Le strade intorno al Castello Aragonese hanno ospitato un mix di luci, musica, profumi di caldarroste e vini novelli, arte di strada, scenografie luminose, mostre, artigianato e performance dal vivo. La 15ª edizione dell’evento si conferma così una delle più partecipate nella storia del festival, con pubblico e operatori concordi nel riconoscere il successo dell’iniziativa.

Il presidente de La Compagnia del Trullo, Antonio Innamorato, commenta: “Questo risultato è il frutto di un lavoro enorme, portato avanti con passione e professionalità. Centinaia di migliaia di persone: un dato che non si improvvisa. Novello Sotto il Castello è diventato un appuntamento iconico dell’autunno pugliese. Abbiamo puntato su qualità, sicurezza e accoglienza, e il pubblico lo ha percepito”.

Dai live più attesi ai piccoli spettacoli nei vicoli, dai percorsi enogastronomici alle esperienze artistiche, ogni dettaglio ha contribuito a creare un evento immersivo e collettivo. La macchina organizzativa ha garantito ordine, sicurezza e fluidità, permettendo a operatori e visitatori di vivere l’esperienza senza problemi.

Gli organizzatori hanno ringraziato istituzioni, sponsor, volontari e associazioni locali, sottolineando il ruolo centrale del pubblico nel rendere la manifestazione un successo straordinario. Con il bilancio di quest’anno, Novello Sotto il Castello si conferma tra gli eventi culturali ed enogastronomici più importanti dell’autunno pugliese, con la promessa di una prossima edizione ancora più spettacolare e coinvolgente.