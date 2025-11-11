Bari ospita il secondo appuntamento del progetto europeo ACT NOW contro corruzione e frodi

BARI - Si è svolta oggi a, presso la sede della Città Metropolitana, la prima giornata di formazione del progetto, iniziativa finanziata dall’e promossa dain collaborazione con il centro di ricercae la

Il progetto, che toccherà anche Palermo, Padova e Roma, e che dopo Torino si concluderà nuovamente nella città sabauda con una conferenza finale internazionale, è rivolto ad amministratori locali, dirigenti, funzionari, responsabili anticorruzione e dipendenti pubblici. L’obiettivo è fornire strumenti concreti e formazione gratuita per prevenire corruzione e frodi, gettando le basi per la creazione di una rete europea di enti locali impegnati nella legalità.

L’incontro, intitolato “Proteggere i fondi dell’UE dalla corruzione e dalle frodi. L’azione di prevenzione degli Enti locali”, ha analizzato l’impatto di corruzione, mafie e frodi sull’economia legale, sulle istituzioni e sulla società civile.

«ACT NOW fornisce conoscenze, strumenti e buone pratiche agli amministratori pubblici per prevenire corruzione e frodi», ha dichiarato Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico. «Le norme e la repressione sono importanti, ma serve anche una forte azione preventiva basata sulla formazione e sulla partecipazione dei cittadini. Bari è un territorio delicato, con una forte presenza di beni e aziende confiscate, segno di una mafia imprenditoriale e bancaria attiva».

Il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Vito Leccese, ha sottolineato l’importanza di trasformare la trasparenza da adempimento burocratico a metodo di governo: «Gli enti locali non sono meri esecutori di regole, ma custodi della fiducia dei cittadini. Con il Protocollo d’intesa con Avviso Pubblico vogliamo che la legalità diventi patrimonio condiviso da tutti i Comuni dell’area metropolitana».

Anche Luigi Ranieri, Direttore generale della Città Metropolitana, ha evidenziato l’impegno per un modello organizzativo basato su trasparenza, prevenzione della corruzione e partecipazione dei cittadini, rendendo questi principi valori guida dell’azione amministrativa.

Alla giornata hanno partecipato importanti relatori, tra cui il Procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi, la professoressa Nicoletta Parisi (Università Cattolica di Milano), Marianna Vintiadis (RSM Italy), Vitandrea Marzano (Regione Puglia), Daniela Giuliani (Città Metropolitana di Bari) e Nicola Capello e Lorenzo Segato di RE-ACT.

Con ACT NOW, Bari si conferma laboratorio europeo di formazione e cooperazione tra enti locali per contrastare la corruzione e le frodi, promuovendo una cultura della legalità e della trasparenza condivisa.