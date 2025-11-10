Bari ospita “Rituali di benessere finanziario”: imparare a dare valore al denaro e a se stessi

Giovedì 20 novembre, ore 18:30 – Officina degli Esordi, Via Francesco Crispi 5, Bari

Parlare di soldi non è facile, e troppo spesso è ancora un tabù. Ma il denaro racconta molto più di cifre e conti correnti: parla delle nostre scelte, del nostro passato, del nostro modo di vedere il futuro. È proprio da questa consapevolezza che nasce “Rituali di benessere finanziario”, la lezione-evento ideata da Rame, progetto che promuove la cultura del benessere finanziario in Italia. Dopo il successo delle tappe in diverse città, l’iniziativa arriva a Bari, in collaborazione con Alleanza Assicurazioni e con la partecipazione di Adecco.

L’appuntamento è per giovedì 20 novembre alle 18:30 all’Officina degli Esordi. Sul palco ci saranno Annalisa Monfreda, giornalista, autrice e fondatrice di Rame, e Manuela Vitulli, una delle più seguite travel blogger italiane. Insieme accompagneranno il pubblico in un viaggio di riflessione e consapevolezza sul rapporto che ognuno di noi ha con il denaro.

“Il nostro conto economico non parla solo di entrate e uscite — spiega Annalisa Monfreda — ma è la narrazione di chi siamo, delle famiglie che ci hanno cresciuto e del modo in cui abbiamo imparato a gestire il valore, non solo economico, delle cose”.

Durante l’evento, i partecipanti saranno coinvolti in una conversazione interattiva e in una serie di esercizi pratici, i cosiddetti “hack”, pensati per modificare il proprio approccio al denaro nella vita quotidiana. A ciascun partecipante sarà consegnato il secondo volume del Quaderno dei Rituali, con 12 esercizi per allenare la propria resilienza finanziaria e imparare a “dare un lavoro” a ogni euro posseduto.

Manuela Vitulli, fondatrice del blog Pensieri in Viaggio, porterà la sua testimonianza di donna e professionista nel mondo digitale:

“Essere donna e lavorare online significa spesso dover spiegare che la creatività e il tempo hanno un costo. Imparare a dare valore a ciò che facciamo è un atto di rispetto verso noi stessi e un modo per ridurre le disparità”.

Dopo una prima edizione centrata sul tema della spesa consapevole, questa seconda stagione di “Rituali di benessere finanziario” – articolata in 14 tappe in tutta Italia – approfondisce il tema dell’investimento, inteso non solo come scelta economica ma anche come gesto di fiducia nel proprio futuro.

Rame è oggi una community di oltre 80mila persone, unite da una newsletter e da un podcast settimanale che offrono strumenti, storie e consigli per migliorare la propria salute finanziaria e imparare a gestire il denaro come alleato, non come fonte di ansia.

👉 Iscrizione gratuita: https://www.rameplatform.com/eventi/rituali-di-benessere-finanziario-bari-2025/