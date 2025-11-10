Conversano protagonista del progetto europeo EDEN per la sostenibilità urbana

BARI - Le Fattorie Urbane Pilota, concepite come ponti tra ruralità e urbanizzazione, saranno realizzate con infrastrutture leggere, orti rialzati, compostiere e sistemi di raccolta dell’acqua piovana, in linea con i principi del Green Deal europeo.Conversano entra nel cuore del progetto europeo EDEN – “Fattorie Urbane Pilota per la sostenibilità e la biodiversità urbana”, finanziato dal programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, che coinvolge Italia, Albania e Montenegro. Il progetto, avviato ufficialmente con il Kick-Off Meeting tenutosi il 6 e 7 novembre a Monteroduni (IS), mira a rendere le città più verdi, resilienti e inclusive attraverso la creazione di spazi multifunzionali dedicati all’educazione ambientale e alla gestione condivisa del verde urbano. Il Comune di Conversano, partner attivo del progetto, porta in dote l’esperienza maturata nel GAL Sud Est Barese e si prepara a valorizzare il proprio patrimonio rurale – come le lame carsiche – in chiave sostenibile. Le Fattorie Urbane Pilota, concepite come ponti tra ruralità e urbanizzazione, saranno realizzate con infrastrutture leggere, orti rialzati, compostiere e sistemi di raccolta dell’acqua piovana, in linea con i principi del Green Deal europeo. Alla presentazione ufficiale ha partecipato il dott. Leonardo Lorusso, Responsabile Area IX - Ambiente, Decoro, Resilienza Urbana e Lavori Pubblici, insieme a rappresentanti istituzionali, accademici e imprenditoriali. Il progetto rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la partecipazione civica, promuovere l’inclusione sociale e costruire una Conversano sempre più verde e consapevole.Gli obiettivi• favorire la produzione alimentare sostenibile in contesti urbani e periurbani;• promuovere educazione ambientale e consapevolezza ecologica;• rafforzare la partecipazione delle comunità locali e l’inclusione sociale;• stimolare nuove forme di gestione condivisa degli spazi pubblici.Partner nazionali ed europeiComune di Conversano, Fondazione Orto Botanico del Salento, Agenzia Free to Travel (Albania), Comune di Durazzo (Albania), Comune di Niksic (Montenegro).