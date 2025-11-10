Foggia, pedone investito in via Telesforo: 26enne ricoverato in gravi condizioni

FOGGIA – Un giovane di 26 anni è stato investito ieri sera mentre attraversava via Telesforo, una strada solitamente molto trafficata. L’incidente ha provocato il ricovero del pedone in gravi condizioni.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava attraversando la strada quando è sopraggiunta un’autovettura guidata da un uomo di 36 anni. L’automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e ha allertato il 118. I sanitari hanno trasportato il pedone in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi e sottoposto il conducente ai controlli di routine, risultando negativo. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’investimento.