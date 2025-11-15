Bari, Polizia di Stato intensifica controlli: DASPO urbano per parcheggiatori abusivi e spacciatori

BARI – Prosegue in maniera costante e mirata l’attività di prevenzione e contrasto al degrado urbano e sociale da parte della Polizia di Stato nel comune di Bari e in diversi centri della provincia.

Negli ultimi dieci giorni, il Questore di Bari ha emesso una serie di provvedimenti volti a tutelare la sicurezza e la legalità negli spazi pubblici e nei luoghi di aggregazione.

Tra le misure adottate, spicca un DASPO urbano nei confronti di un pregiudicato sorpreso a esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore nelle aree di piazza Massari e piazza della Libertà, nel cuore della città. Contestualmente, cinque giovani baresi, tra cui un minorenne, sono stati destinatari di divieti di accesso ai pubblici esercizi, a seguito di una rissa avvenuta nei mesi scorsi nei pressi di un bar del centro.

Altri due DASPO urbani sono stati emessi nei confronti di un uomo residente ad Altamura e di un altro originario di Noicattaro, entrambi ritenuti responsabili della detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di pubblici esercizi rispettivamente nella cittadina murgiana e nella zona di Torre a Mare a Bari.

La Polizia di Stato conferma il proprio impegno nel garantire la sicurezza urbana, con particolare attenzione ai contesti sensibili e ai luoghi di maggiore aggregazione sociale, al fine di assicurare legalità, sicurezza e vivibilità per l’intera comunità cittadina.