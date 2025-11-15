“Oi Vita Mia”, il nuovo film di Pio e Amedeo arriva negli UCI Cinemas: anteprima in diretta anche a Bari

BARI – Approda negli UCI Cinemas Oi Vita Mia, la nuova commedia diretta e interpretata da Pio e Amedeo, con la partecipazione straordinaria di Lino Banfi e un cast che comprende Ester Pantano, Cristina Marino, Marina Lupo, Adriana De Meo ed Emanuela La Torre. Il film, prodotto da Our Films e PiperFilm, arriverà nelle sale il 27 novembre, distribuito da PiperFilm.

L’anteprima nazionale è fissata per martedì 18 novembre in tutte le sale UCI Cinemas. Per l’occasione, Pio e Amedeo saluteranno il pubblico dal vivo all’UCI Cinemas Bicocca di Milano, con l’incontro trasmesso in diretta streaming anche negli UCI Cinemas Molfetta, Seven Gioia del Colle e Showville. Al termine della proiezione, gli spettatori potranno dialogare con i due comici: nelle sale collegate in streaming, il pubblico potrà inviare domande tramite WhatsApp.

Sinossi – Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, mentre Amedeo dirige una casa di riposo. Il primo vive una relazione in crisi, il secondo affronta le difficoltà di una figlia adolescente. Le circostanze li costringeranno a vivere sotto lo stesso tetto, tra giovani turbolenti e anziani smemorati. In un vortice di situazioni comiche, consigli non richiesti, bollette da pagare e improvvisate partite di padel, i due troveranno l’occasione per mettere in ordine le proprie vite e scoprire un nuovo modo di volersi bene.

I biglietti per l’anteprima sono disponibili esclusivamente sul sito ufficiale di UCI Cinemas.