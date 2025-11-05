Bari, prende il via il Collettivo Piccinni: cittadini e artisti insieme per ripensare il teatro

– Un consiglio comunale dedicato al teatro. È con questa immagine simbolica che sabato, alle, nell’(Corso Vittorio Emanuele II, 84), prende ufficialmente avvio il, progetto partecipativo promosso dall’e ideato danell’ambito della

Un laboratorio di cittadinanza culturale

A cura della compagnia VicoQuartoMazzini (Michele Altamura e Gabriele Paolocà, Premio Ubu 2024) insieme a Francesco D’Amore, il Collettivo rappresenta una delle principali novità della stagione teatrale “UMANO COLLETTIVO / ARTERIE”.

Nasce come spazio di confronto e partecipazione, aperto a cittadini, studenti, universitari e rappresentanti di realtà associative selezionati tramite una call pubblica.

Obiettivo: trasformare il Teatro Piccinni in un laboratorio di pensiero condiviso, dove discutere, osservare e restituire alla città nuovi punti di vista sul teatro e sulla società.

Durante la prima convocazione, i partecipanti saranno chiamati – proprio come in un vero consiglio comunale – a dibattere e deliberare sui temi e sui linguaggi della stagione teatrale, in presenza dell’assessora alle Culture del Comune di Bari.

Un percorso tra formazione e creazione condivisa

Nel corso dei prossimi mesi, i membri del Collettivo seguiranno gli spettacoli in programma, parteciperanno a sessioni laboratoriali e contribuiranno alla redazione di un Manifesto culturale finale, esito del dialogo tra pubblico, artisti e istituzioni.

“Il teatro è un gioco serio – spiegano Altamura, Paolocà e D’Amore –: un luogo dove rigore e divertimento vanno di pari passo. Con il Collettivo Piccinni vogliamo costruire una comunità di spettatori attivi, che non si limita ad assistere ma partecipa, discute, propone e immagina insieme nuove forme di convivenza civile”.

Con questa prima tappa, la stagione “UMANO COLLETTIVO / ARTERIE” entra nel vivo del suo percorso di diffusione culturale e rigenerazione urbana, portando il teatro fuori dal palco e dentro il cuore della città.