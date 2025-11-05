Ruvo di Puglia, torna “Cardoncello on the road”: due giorni di gusto, musica e tradizione

– La grande festa dei sapori murgiani torna a colorare l’autunno pugliese. Sabatoe domenica, Ruvo di Puglia ospiterà la, la celebre sagra dedicata al re dell’altopiano murgiano, simbolo della biodiversità e della cucina contadina.

Un weekend tra gusto e territorio

L’edizione 2025 porta con sé una grande novità: il sostegno del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che si affianca ai tradizionali patrocini di Regione Puglia, Comune di Ruvo di Puglia, Confcommercio Bari-Bat e Parco nazionale dell’Alta Murgia.

Per due giornate il centro storico si trasformerà in un percorso di profumi e sapori, tra stand enogastronomici, escursioni, laboratori del gusto, degustazioni, spettacoli e concerti. Non mancheranno attività per bambini, incontri tematici e visite guidate nei luoghi simbolo della città (prenotazioni via email a prolocoruvodipuglia@libero.it o ai numeri 080 362 8428 e 379 128 1774).

Adriana Volpe madrina dell’edizione 2025

A fare da madrina all’evento sarà la conduttrice televisiva e attrice Adriana Volpe, da sempre vicina al mondo delle Pro Loco e delle tradizioni locali.

Un successo che cresce

“‘Cardoncello on the road’ è ormai un appuntamento clou della programmazione autunnale pugliese – spiega Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia Aps e della Pro Loco ruvese –. Quest’anno poter contare anche sul sostegno del Ministero è motivo di grande orgoglio e riconoscimento del lavoro svolto. Un grazie particolare alla Regione Puglia e ai tanti volontari che, con passione e dedizione, rendono possibile questo evento”.

Il Cardoncello on the road si conferma così una delle sagre più attese della Puglia, capace di unire gusto, cultura e comunità in un viaggio autentico tra i sapori e le tradizioni della Murgia.