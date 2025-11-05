Bari, via libera alla nuova Piazza d’Arti nella ex Caserma Rossani: approvato il documento di indirizzo alla progettazione

– La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio, ha approvato ilper lae la, con la contestuale costruzione di un. Il progetto è stato redatto dalla

Il nuovo documento modifica parzialmente il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) approvato nel marzo 2023, prevedendo lo spostamento del parcheggio interrato sotto la futura Piazza d’Arti rispetto alla localizzazione originaria.

Una scelta strategica che permetterà di ridurre i tempi di realizzazione e rispettare le scadenze del finanziamento PNRR, nell’ambito della Missione 5 – Lavoro, Inclusione sociale e Coesione territoriale.

La nuova piazza verde

Il progetto prevede la sistemazione complessiva degli spazi aperti dell’ex area militare, oggi cuore del più ampio intervento di rigenerazione urbana della Rossani.

L’intervento principale è la creazione di una piazza alberata, che riprenderà le simmetrie storiche della piazza d’Armi e sarà caratterizzata da ampie zone verdi, nuove alberature e spazi per la socialità, in linea con gli obiettivi ambientali del PNRR.

Le aree adiacenti alla piazza, dove sorgono alcuni volumi storici vincolati, saranno trasformate in spazi verdi attrezzati con funzioni di servizio (biglietteria, servizi igienici, punti informativi).

Sono inoltre previsti posti auto in superficie riservati a mezzi di soccorso, disabili e forze dell’ordine.

Il nuovo parcheggio interrato

Sotto la piazza sorgerà un parcheggio interrato su due livelli, con rampe lineari, ingresso da corso Benedetto Croce e uscita su via Giulio Petroni.

Il nuovo posizionamento garantisce:

tempi di cantiere più rapidi, grazie alla regolarità del lotto e all’assenza di edifici da demolire;

più posti auto: oltre 480 rispetto ai 430 previsti inizialmente;

maggiore funzionalità e sicurezza della struttura.



