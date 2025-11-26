Bari, presentato il flash mob Special Olympics 2025: sport, inclusione e comunità in piazza Umberto

BARI - È stato presentato questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, il, l’evento che unisce sport, inclusione e partecipazione collettiva e che si terrà sabato, anticipando ladel 3 dicembre.

L’iniziativa, organizzata da Special Olympics Italia Team Puglia con il patrocinio del Comune di Bari e dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, in collaborazione con la commissione Pari opportunità, è stata illustrata dalla direttrice regionale Ketti Lorusso, insieme alle rappresentanti Mimma Battiste e Paola Abbrescia, alla presidente della commissione Angela Perna e a Michele Condrò, in rappresentanza del Garante.

Le istituzioni: “Un evento che unisce, sensibilizza e abbatte i pregiudizi”

“La nostra attività parte dall’ascolto – ha dichiarato Angela Perna, presidente della commissione Pari opportunità – consapevoli delle criticità che ancora segnano la vita delle persone con disabilità. Per questo sosteniamo con convinzione iniziative come questa, fondamentali per sensibilizzare, promuovere pari opportunità e abbattere stereotipi. Il flash mob sarà un momento di festa e di comunità”.

Special Olympics: “Sabato balleremo per la libertà e l’inclusione”

“Special Olympics Italia lancia il flash mob su tutto il territorio nazionale – ha spiegato Ketti Lorusso – come un movimento libero, dove associazioni e cittadini si ritrovano insieme agli atleti per promuovere consapevolezza e condivisione. In piazza Umberto si ballerà sulle note di Gabry Ponte, simbolo della libertà e dei valori dell’inclusione”.

In Puglia saranno tre i flash mob principali:

Lecce , giovedì

Manfredonia , venerdì

Bari, sabato in piazza Umberto

A questi si aggiungono 15 flash mob nelle scuole pugliesi, perché “è tra i più piccoli che si costruisce davvero una cultura del rispetto e dell’inclusione”.

“Bari può essere un motore per diffondere i valori del movimento”

Paola Abbrescia ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale: “Siamo convinti che Bari possa catalizzare l’attenzione e diffondere i valori di Special Olympics in tutta l’area metropolitana. Sabato sarà una manifestazione libera e gioiosa, aperta a tutti”.

Anche Italo Carelli, componente della commissione Pari opportunità e consigliere metropolitano, ha evidenziato il ruolo dello sport come strumento di dignità e riscatto: “Penso alla nazionale italiana di basket con sindrome di Down, campione d’Europa. Le loro vittorie emozionano e dimostrano cosa può fare l’inclusione”.

Un movimento globale che unisce atleti con e senza disabilità

Special Olympics, attivo da oltre quarant’anni, promuove lo sport unificato, che vede insieme nella stessa squadra atleti con e senza disabilità intellettive. In Italia coinvolge più di 12.000 atleti in decine di discipline e porta avanti progetti che favoriscono l’incontro, l’abbattimento degli stereotipi e la crescita personale di ogni partecipante.

Il grande flash mob nazionale

Il flash mob Special Olympics è un evento che coinvolge tutta Italia e precede la Giornata internazionale delle persone con disabilità. La coreografia di quest’anno è firmata dal ballerino Vito Coppola, vincitore di “Ballando con le Stelle”, insieme a Laura Manna, e sarà eseguita sulle note di un brano simbolo di unità e inclusione: “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte.

Sabato, piazza Umberto diventerà un palcoscenico di festa, partecipazione e coraggio, dove la città sarà chiamata a danzare all’insegna della libertà e della forza della diversità.