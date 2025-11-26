Bari, al PalaBarTino arriva il Mind the Gap Acoustic Duo

BARI - Venerdì 28 novembre, aldi Bari, diretto da Bar Project, va in scena il concerto del, un’esibizione che promette emozioni e sonorità raffinate, per riscoprire l’energia del rock in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Il gruppo, nato nel 2021 con l’obiettivo di riportare la musica rock dal vivo, si presenta in versione acustica, composta da voce e chitarra, unendo diverse esperienze musicali. Il duo propone un repertorio rock rivisitato in chiave acustica, eseguito rigorosamente live, con arrangiamenti che esaltano tecnica e intensità interpretativa.

La serata sarà un viaggio tra le atmosfere più intime della musica pop, rock e cantautorale, con brani internazionali e composizioni originali che raccontano l’identità artistica del duo. L’acustico permette di restituire alla musica la sua essenza più pura, facendo emergere il dialogo diretto tra strumenti e pubblico, e trasformando l’ascolto in un’esperienza autentica.

Il concerto prevede un repertorio variegato, dalle ballate storiche alle rivisitazioni più energiche, sempre filtrate dalla sensibilità acustica del duo, con arrangiamenti curati nei dettagli per creare un filo conduttore tra passato e presente.

Info e contatti:

PalaBarTino – Via Anita Garibaldi, 3 – Bari

Telefono: 3756855335

Inizio concerto: 20.30

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica dal vivo, dove emozione, tecnica e intimità si fondono in un’esperienza unica.