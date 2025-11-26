Foggia, azienda di riciclo metalli sversava rifiuti sul piazzale: area sequestrata, denunciati i responsabili

FOGGIA - Un’azienda specializzata nel recupero e nella preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, situata alla periferia di Foggia, è finita sotto sequestro dopo che i militari del Nucleo operativo di Polizia ambientale della Capitaneria di porto di Manfredonia hanno scoperto

Durante un controllo sulle autorizzazioni ambientali, i militari hanno accertato che l’attività si svolgeva in violazione delle normative di settore:

il piazzale aziendale, infatti, non era impermeabilizzato, e i rifiuti — lasciati all’aperto, senza alcuna copertura — erano esposti alle intemperie, producendo percolato che si disperdeva direttamente sul terreno.

Inoltre, non risultavano presenti neppure i formulari di carico e scarico, documenti obbligatori per tracciare correttamente il percorso dei rifiuti.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i responsabili della società sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti, mentre l’intera area è stata posta sotto sequestro per l’assenza dei requisiti necessari a garantire un’attività sicura e per il potenziale pericolo ambientale.

Le indagini proseguono per accertare l’eventuale presenza di ulteriori violazioni.