Bari, primo intervento in Puglia di sostituzione completa dell’arco aortico con tecnica endovascolare

Domenico Angiletta

BARI - Ottant’anni e una diagnosi che sembrava senza alternative: grazie a un intervento innovativo eseguito al Policlinico di Bari, un paziente considerato non operabile con la chirurgia tradizionale ha potuto affrontare e superare una complessa sostituzione dell’arco aortico con procedura endovascolare mini invasiva.

È il primo caso in Puglia di questo tipo. L’operazione è stata condotta dall’équipe multidisciplinare dell’unità operativa di Chirurgia Vascolare, diretta dal prof. Domenico Angiletta, con il supporto dei reparti di Anestesia e Rianimazione e dei tecnici di Radiologia. Il paziente è stato dimesso in buone condizioni dopo soli sette giorni dall’intervento.

“La procedura rappresenta un risultato di grande rilievo clinico – sottolinea il prof. Angiletta – perché apre nuove prospettive per pazienti fragili o considerati non operabili, offrendo un trattamento sicuro ed efficace grazie alle più moderne tecniche endovascolari e alle apparecchiature di ultima generazione disponibili al Policlinico di Bari”.

Tradizionalmente, la chirurgia dell’arco aortico prevede l’apertura dello sterno, la circolazione extracorporea e l’arresto temporaneo della circolazione sistemica, con rischi significativi e tempi di recupero lunghi, soprattutto per pazienti anziani o con comorbidità.

“Nella nostra procedura endovascolare – spiega il prof. Angiletta – l’accesso ai vasi sanguigni avviene attraverso piccole incisioni all’altezza dell’inguine. Le protesi vengono introdotte mediante cateteri guidati da imaging radiologico avanzato. Questo riduce in modo sostanziale i rischi operatori, i tempi di anestesia e di degenza, garantendo una ripresa più rapida”.

Il direttore generale del Policlinico, Antonio Sanguedolce, sottolinea come il risultato confermi il ruolo della struttura come centro di riferimento regionale, capace di integrare competenze cliniche e strumentazioni avanzate per offrire cure sempre più sicure, efficaci e personalizzate.