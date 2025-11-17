Bari SecurCity 2025: sicurezza urbana e innovazione tecnologica al Nicolaus Hotel

BARI - Si terrà domani,, e mercoledì 19, presso il, la, la Mostra-Convegno delle Tecnologie per la Sicurezza delle Città e la Tutela della Legalità. L’evento, di rilevanza nazionale, richiama amministrazioni locali, forze di polizia e operatori del settore sicurezza.

Organizzato dal Gruppo Maggioli in collaborazione con la Polizia Locale di Bari, Bari SecurCity propone tre sessioni di lavoro con interventi di esperti e rappresentanti istituzionali, che approfondiranno le ultime riforme legislative e le strategie operative per rafforzare la sicurezza delle comunità.

Tra i temi in agenda: il Nuovo Codice della Strada, a un anno dalla sua entrata in vigore, il D.L. 8 agosto 2025 n.116 per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, le attività emergenziali di Protezione Civile, i sistemi di videosorveglianza urbana e l’identificazione personale.

In parallelo al convegno, sarà allestita una grande mostra espositiva dedicata alle nuove tecnologie e ai prodotti specializzati a supporto degli operatori di polizia e sicurezza.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online. Ad oggi risultano già registrati 450 partecipanti provenienti da tutto il Sud Italia, a testimonianza dell’interesse crescente per le tematiche della sicurezza urbana e della legalità.