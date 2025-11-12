Bari, sequestrato un milione di euro all’ex numero uno della Protezione Civile Mario Lerario

– Ladi Bari ha dato esecuzione a undel valore complessivo di circanei confronti di, ex capo della Protezione Civile.

Il provvedimento arriva al termine di complesse indagini economico-patrimoniali. Negli ultimi mesi, Lerario è stato destinatario di diverse sentenze di condanna per gravi reati commessi negli anni 2020 e 2021, tra cui corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale, durante il periodo in cui ricopriva incarichi pubblici di rilievo.

Le indagini hanno evidenziato un accrescimento patrimoniale sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, che ha consentito a Lerario di mantenere un tenore di vita elevato.

Tra i beni sequestrati figurano due imprese agricole, sei fabbricati, 45 appezzamenti di terreno per un totale di 14 ettari, un’autovettura e rapporti finanziari, per un valore complessivo di circa un milione di euro, a conferma dell’efficacia delle attività di prevenzione e contrasto condotte dalla Guardia di Finanza nei confronti di patrimoni illecitamente accumulati.