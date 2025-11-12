Il cantiere del Cineteatro del Redentore apre alla città con “Puglia, cantiere di libertà”

Ines Pierucci

BARI - Dopo quarant’anni di chiusura, il Cineteatro del Redentore nel quartiere Libertà di Bari apre eccezionalmente le sue porte ai cittadini.Domenica 16 novembre, l’edificio in fase di riqualificazione ospiterà “Puglia, cantiere di libertà”, un evento straordinario che trasforma i lavori in corso in uno spazio di incontro, arte e partecipazione.L’iniziativa, voluta e organizzata da Ines Pierucci, candidata al Consiglio regionale della Puglia con Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno di Decaro Presidente, nasce dal desiderio di far conoscere da vicino il progetto di recupero che segnerà la rinascita del Teatro Don Bosco dell’Istituto Salesiani Redentore, caro alla città di Bari e soprattutto al quartiere Libertà.L’apertura straordinaria è resa possibile grazie a COBAR, una delle principali imprese italiane del settore edile, specializzata nel restauro e nella riqualificazione di immobili storici di alto valore culturale e architettonico, oggi impegnata nel recupero del Cineteatro.La giornata si aprirà dalle 11:00 alle 13:00 con le visite al cantiere e la presentazione del progetto di riqualificazione.Dalle 18:30, il sito si trasformerà in un palcoscenico urbano: la serata inizierà con una performance di danza site-specific ideata dalla Compagnia Altradanza appositamente per dialogare con gli spazi del cantiere e rappresentare, attraverso il linguaggio del corpo, la tensione trasformativa tra memoria e futuro, tra immobilità e rinascita.Seguirà l’intervento di Ines Pierucci, che porterà la sua riflessione sul tema della rigenerazione urbana come strumento di libertà collettiva, di cittadinanza attiva e di riscatto dei quartieri, dei paesi, delle comunità.A seguire, la musica diventerà protagonista con un concerto di Mattia Vlad Morleo, compositore barese di fama internazionale che mescola sonorità elettroniche e lirismo classico, e il dj set di Aura, che chiuderà la serata trasformando il cantiere in uno spazio di energia e festa.L’evento è a direzione artistica di Francesco Maggiore, ingegnere, presidente della Fondazione Gianfranco Dioguardi e curatore del format “Cantiere-Evento” che da anni trasforma i lavori in corso in occasioni di bellezza, conoscenza e partecipazione.Un progetto nel progetto, che consente ai cittadini di vivere in modo attivo i processi di trasformazione urbana, interiorizzando la presenza dei luoghi già durante la loro costruzione.«Aprire le porte di un cantiere dopo quarant’anni – dichiara Ines Pierucci – significa restituire alla città un simbolo ma anche un messaggio: la rigenerazione non è solo architettonica, è civile e comunitaria. Significa mettere al centro le persone che vivono i quartieri, costruendo insieme nuovi spazi di libertà e cultura.»11:00 – 13:00 Visite al cantiere del Cineteatro del Redentore18:30 Performance di danza e movimento urbano Compagnia Altradanza19:00 Concerto di Mattia Vlad Morleo19:30 Intervento di Ines Pierucci20:30 DJ Set di AuraCineteatro del Redentore – Quartiere Libertà, BariDomenica 16 novembreIngresso libero contingentato per motivi di sicurezza