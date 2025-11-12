Gravina in Puglia, tentata truffa ad anziana sventata dalla Polizia: due giovani denunciati

– Lunedì mattina laha individuato e bloccato due giovani, di, provenienti dalla Campania, sorpresi in flagranza diai danni di un’anziana residente a Gravina in Puglia.

Durante un servizio mirato alla prevenzione delle truffe ai danni di persone anziane, gli agenti del Commissariato di Gravina hanno notato movimenti sospetti nei pressi di una palazzina. I due giovani, accortisi della presenza della Polizia, hanno tentato di fuggire a bordo di un’autovettura, percorrendo le vie del centro cittadino, ma sono stati raggiunti e bloccati dopo un breve inseguimento.

Le verifiche hanno accertato che poco prima i due avevano contattato telefonicamente l’anziana, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine e dicendo che il marito era stato arrestato. Avrebbero richiesto denaro contante e oggetti in oro per ottenere il rilascio dell’uomo, e uno dei due si sarebbe dovuto recare a casa della vittima per ritirare la somma.

Il maggiorenne, alla guida dell’auto, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto agli arresti domiciliari nel proprio comune di residenza, mentre entrambi sono stati denunciati per tentata truffa aggravata. Il Questore di Bari ha avviato la procedura per l’emissione del foglio di via obbligatorio nei loro confronti.

L’attività rientra nei costanti servizi di prevenzione e contrasto alle truffe rivolte agli anziani, spesso vittime di raggiri ingannevoli. Si ricorda che i fatti sono al momento accertamenti preliminari e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.