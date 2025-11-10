Il Texas entra nella mappa MSC: da Galveston le prime crociere verso i Caraibi

GALVESTON – Con l’arrivo dial nuovo, Galveston si conferma una porta d’ingresso privilegiata per i Caraibi Occidentali. Le prime partenze settimanali, a partire da novembre 2025, collegano la città texana con, offrendo ai viaggiatori texani e internazionali un mix unico di storia, cultura e avventura all’aria aperta.

Galveston: storia, eleganza e intrattenimento

Affacciata sul Golfo del Messico, Galveston conserva l’eleganza del passato vittoriano e un carattere vivace che invita a esplorare ogni angolo. Il Strand District, cuore storico e commerciale, ospita boutique, ristoranti indipendenti e bar, circondati da edifici ottocenteschi che raccontano storie di un’epoca ricca e affascinante. Tra le attrazioni più iconiche si segnalano il Bishop’s Palace, la Grand Opera House e l’Hotel Galvez, mentre giardini e facciate ornate mostrano la grandiosità dello stile vittoriano.

Per famiglie e appassionati di avventura, il Pleasure Pier e il parco acquatico Schlitterbahn offrono divertimento assicurato, mentre attività come snorkeling, paddleboarding, birdwatching e pesca permettono di esplorare la natura lungo la costa del Golfo.

Storia, scienza e tecnologia a portata di mano

Nei dintorni, il Lyndon B. Johnson Space Center di Houston permette di vivere l’avventura spaziale americana con esposizioni come Missione Marte, la Galleria della Stazione Spaziale Internazionale e il razzo SpaceX Falcon 9. Per chi desidera esplorare la città senza muovere un passo, sono disponibili escursioni in autobus tra il quartiere vittoriano e il celebre Strand, con soste a Moody Mansion e altri palazzi storici.

MSC Seascape: un punto di partenza strategico

Le partenze settimanali di MSC Seascape offrono non solo l’accesso ai Caraibi Occidentali, ma anche l’opportunità di scoprire Galveston prima della partenza, immergendosi nella storia, nell’architettura e nella cultura locale. La città si conferma così un punto di partenza strategico, dove mare, storia e intrattenimento si incontrano, regalando ai viaggiatori un assaggio autentico della cultura texana e del Golfo del Messico.