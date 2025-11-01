Tragedia nel Barese: anziana perde la vita dopo un gesto estremo

BARI - Tragedia nel Barese, dove una donna anziana è morta dopo essersi lanciata dal sesto piano di un edificio. L’episodio, avvenuto nelle scorse ore, ha profondamente scosso la comunità locale.

Si tratta purtroppo dell’ennesimo caso registrato negli ultimi mesi nella provincia, un segnale allarmante di un disagio sociale sempre più diffuso tra le persone anziane e sole.

Le autorità stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Le associazioni che si occupano di assistenza psicologica e sostegno alla terza età invitano chiunque si trovi in difficoltà a chiedere aiuto:

📞 Telefono Amico Italia 02 2327 2327

📞 Samaritans 06 77208977

📞 Numero Verde per la prevenzione del suicidio 800 86 00 22 (attivo 24 ore su 24).