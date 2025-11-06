Bisceglie, Pierpaolo Sinigaglia è il nuovo presidente della Società Operaia “Roma Intangibile”

BISCEGLIE - La storica Società Operaia di Mutuo Soccorso “Roma Intangibile” di Bisceglie rinnova il proprio Consiglio Direttivo. Domenica 26 ottobre l’Assemblea dei Soci ha eletto Pierpaolo Sinigaglia, architetto biscegliese, nuovo presidente del Sodalizio, che sarà affiancato dai consiglieri Giambattista Dell’Olio, Carlo Cappiello, Vincenzo Musci, Antonio Povia, Pasquale Squeo e Alessandro Dell’Olio.

Nel suo primo messaggio ai soci, il presidente Sinigaglia ha espresso profonda gratitudine per la fiducia ricevuta:

«Assumere la Presidenza di Roma Intangibile è per me un onore profondo e una responsabilità che accolgo con entusiasmo e rispetto verso la storia, i valori e le persone che ne fanno parte. Desidero esprimere a tutti voi la mia più sincera gratitudine per la fiducia e l’affetto che mi avete voluto accordare».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al presidente uscente Pasquale D’Addato, al segretario Franco Dell’Orco e all’intero Consiglio Direttivo uscente, per l’impegno e la dedizione con cui hanno guidato l’associazione negli ultimi anni.

«Il Consiglio uscente ha saputo condurre il nostro Sodalizio verso importanti traguardi, rendendolo un punto di riferimento riconosciuto a livello cittadino» – ha aggiunto Sinigaglia.

Il nuovo Consiglio si propone di proseguire nel solco della tradizione, rafforzando il senso di appartenenza e promuovendo iniziative culturali, sociali e solidali che coinvolgano i soci e la comunità.

«Insieme al Consiglio Direttivo e a tutti voi – ha concluso il presidente – desidero continuare a far crescere Roma Intangibile, mantenendo vivo quel clima di amicizia e solidarietà che ci contraddistingue. Confido nella collaborazione di ciascuno e assicuro il mio massimo impegno per il bene comune del nostro Sodalizio».

La cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo si terrà sabato 8 novembre 2025, alle ore 19.00, presso il Salone di Roma Intangibile, in via Bovio 53 a Bisceglie, alla presenza di soci, amici e rappresentanti delle istituzioni locali.

