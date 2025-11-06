Bisceglie, Pierpaolo Sinigaglia è il nuovo presidente della Società Operaia “Roma Intangibile”

Nel suo primo messaggio ai soci, il presidente Sinigaglia ha espresso profonda gratitudine per la fiducia ricevuta:

«Assumere la Presidenza di Roma Intangibile è per me un onore profondo e una responsabilità che accolgo con entusiasmo e rispetto verso la storia, i valori e le persone che ne fanno parte. Desidero esprimere a tutti voi la mia più sincera gratitudine per la fiducia e l’affetto che mi avete voluto accordare».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al presidente uscente Pasquale D’Addato, al segretario Franco Dell’Orco e all’intero Consiglio Direttivo uscente, per l’impegno e la dedizione con cui hanno guidato l’associazione negli ultimi anni.

«Il Consiglio uscente ha saputo condurre il nostro Sodalizio verso importanti traguardi, rendendolo un punto di riferimento riconosciuto a livello cittadino» – ha aggiunto Sinigaglia.

Il nuovo Consiglio si propone di proseguire nel solco della tradizione, rafforzando il senso di appartenenza e promuovendo iniziative culturali, sociali e solidali che coinvolgano i soci e la comunità.

«Insieme al Consiglio Direttivo e a tutti voi – ha concluso il presidente – desidero continuare a far crescere Roma Intangibile, mantenendo vivo quel clima di amicizia e solidarietà che ci contraddistingue. Confido nella collaborazione di ciascuno e assicuro il mio massimo impegno per il bene comune del nostro Sodalizio».

La cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo si terrà sabato 8 novembre 2025, alle ore 19.00, presso il Salone di Roma Intangibile, in via Bovio 53 a Bisceglie, alla presenza di soci, amici e rappresentanti delle istituzioni locali.