“Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”: seconda giornata tra eleganza e sapori con l’avvio di LevanteCooking

BARI - Prosegue allala XXXIX edizione del, l’evento dedicato al mondo delle nozze che ogni anno richiama migliaia di visitatori e professionisti del settore.

Venerdì 7 novembre sarà la volta della seconda giornata della manifestazione, che vedrà l’avvio ufficiale di LevanteCooking, l’iniziativa che unisce gusto, creatività e arte culinaria in un vero e proprio “salone nel salone” interamente dedicato al wedding food e al wedding cake.

Dopo il taglio del nastro inaugurale, a cui hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’amministratore di Pubblivela Gaetano Portoghese e la conduttrice Beatrice Luzzi, volto noto della televisione italiana, l’area LevanteCooking animerà i padiglioni fieristici con cooking show, demo live, contest tematici, corsi di formazione, ospiti speciali e, naturalmente, tantissimi assaggi.

Ad aprire gli appuntamenti di venerdì saranno gli chef Camillo Rotondella e Francesco Arresta, protagonisti di un cooking show che prenderà il via alle ore 17. A seguire, alle 18, spazio al calcio e ai ricordi biancorossi con Giovanni Loseto, storica bandiera del Bari dal 1982 al 1993, che sarà intervistato dal giornalista Enzo Tamborra, presidente dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana).

L’ingresso al Salone Internazionale “Promessi Sposi” è aperto a tutti: è possibile scaricare il biglietto ridotto dal sito bari.promessisposi.info e accedere alla fiera con un contributo simbolico di 2 euro.

Un’occasione unica per vivere la magia del matrimonio, tra eleganza, innovazione e un pizzico di gusto tutto pugliese.