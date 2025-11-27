Bisceglie, 'Puer in fabula': grande successo per il progetto di lingua italiana rivolto agli alunni delle classi terze della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 'San Giovanni Bosco Battisti Ferraris'



BISCEGLIE (BT) - Si è concluso con grande successo "Puer in fabula", il progetto di potenziamento della lingua italiana rivolto agli alunni delle classi terze della scuola primaria. L'iniziativa, condotta dall'esperta Raffaella Di Lena con il supporto della tutor Raffaella Amoruso, aveva l'obiettivo di arricchire le competenze linguistiche degli studenti attraverso un approccio innovativo e coinvolgente.





Durante il percorso, i ragazzi hanno partecipato ad attività ludiche e laboratoriali che hanno consentito loro di approfondire la struttura della favola, le sue caratteristiche e il valore della morale. Al termine delle lezioni, gli alunni – lavorando in modalità cooperative learning – hanno prodotto favole originali che successivamente hanno messo in scena, trasformandosi in veri e propri piccoli attori.





La Dirigente Scolastica, prof.ssa Emilia Nenna, si è congratulata con i giovani protagonisti per l’entusiasmo, la creatività e l’impegno dimostrati nella realizzazione delle loro storie. Ha inoltre espresso l’auspicio di poter arricchire l’offerta formativa con nuovi progetti capaci di stimolare curiosità, competenze e talento.





Con "Puer in fabula" gli studenti hanno scoperto che ogni parola può diventare un viaggio e ogni storia un’occasione per conoscersi un po’ di più. Tra pagine scritte, risate, impegno e scenette teatrali, i ragazzi hanno dimostrato che la fantasia – quando è guidata e coltivata – sa trasformarsi in talento autentico.





Un’esperienza che resterà nel loro bagaglio emotivo e formativo, e che la scuola spera di rinnovare con nuovi progetti capaci di accendere ancora la stessa meraviglia negli occhi e nella voce dei suoi giovani narratori.