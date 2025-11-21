Sparatoria nel centro storico di Copertino: fermato un 23enne leccese

COPERTINO - È stato fermato nella tarda serata di ieri un 23enne di Lecce, incensurato, ritenuto responsabile del ferimento del 24enne raggiunto da un colpo di pistola al volto durante una lite avvenuta all’alba nel centro storico di Copertino.

L’episodio si è verificato attorno alle 5 tra la colonna di San Sebastiano e via Margherita di Savoia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la discussione sarebbe nata all’interno di un locale e poi degenerata una volta proseguita in strada, fino allo sparo che ha colpito il giovane.

Il 24enne, soccorso e trasportato d’urgenza al “Vito Fazzi” di Lecce, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Determinanti per l’identificazione del presunto autore del gesto sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso agli investigatori di ricostruire i momenti immediatamente precedenti e successivi alla sparatoria.

Il 23enne si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per chiarire l’esatta dinamica della lite e il movente che ha portato all’esplosione del colpo d’arma da fuoco.