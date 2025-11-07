Bisceglie, 'Vita del Sindaco Pescatore': Dario Vassallo racconta Angelo Vassallo al Teatro Garibaldi



Venerdì 14 novembre, alle 19:30, l’incontro con il fratello del Sindaco di Pollica assassinato del 2010, simbolo di legalità e impegno civile. Ingresso gratuito su prenotazione





ANTONIO SPERANZA - BISCEGLIE (BT) - Bisceglie incontra Dario Vassallo, presidente della Fondazione "Angelo Vassallo – Sindaco Pescatore" e autore del libro "Il vento tra le mani. Vita politica del sindaco pescatore". Appuntamento venerdì 14 novembre al Teatro Garibaldi, con apertura delle porte alle ore 18:30 e inizio della conversazione alle ore 19:30. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al link: https://forms.gle/RqhZSVCJcoenxP3KA





L’incontro, inserito nelle iniziative per la promozione della legalità organizzate in occasione del 40° anniversario dell’omicidio di Sergio Cosmai, biscegliese vittima innocente di ‘ndrangheta, è un viaggio nella storia e nei valori di Angelo Vassallo, il "Sindaco Pescatore" di Pollica, assassinato nel 2010 per il suo impegno a favore della legalità, della tutela del territorio e della sua comunità.





Attraverso il racconto di suo fratello Dario, la serata offrirà una testimonianza intensa e profonda di un uomo che ha fatto della politica un atto d’amore per la propria terra, diventando un esempio di coraggio e integrità morale.





L’iniziativa è realizzata da Avviso Pubblico, rete di enti locali impegnati nella diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, per il Comune di Bisceglie e fa parte di un calendario di appuntamenti che proseguiranno nelle prossime settimane e si concluderanno il 10 gennaio 2026, data di nascita di Sergio Cosmai.