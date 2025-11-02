Bitonto, sequestrata l’auto dell’incidente mortale: domani l’ultimo saluto a Cosimo Magro

BITONTO – Proseguono le indagini sulla tragica morte di, il 25enne di Bitonto rimasto vittima di un incidente stradale sulla, all’altezza dei curvoni di Palese, lo scorso

Le autorità hanno sequestrato la BMW che ha travolto il giovane. Il conducente, che si è fermato subito dopo l’impatto per prestare i soccorsi, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Secondo i primi accertamenti, l’uomo è risultato negativo a droghe e alcol, ma la sua posizione resta sotto valutazione da parte degli inquirenti.

La comunità di Bitonto si prepara a dare l’ultimo saluto a Cosimo: il funerale si terrà domani, 3 novembre, alle 16.30, nella Basilica dei SS. Medici. La notizia della sua morte ha profondamente scosso cittadini, amici e familiari, lasciando un vuoto nella comunità locale.

Le autorità hanno ribadito l’impegno a chiarire con precisione le dinamiche dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità, mentre la città si unisce nel cordoglio per la giovane vittima.