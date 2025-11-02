Bitonto, sequestrata l’auto dell’incidente mortale: domani l’ultimo saluto a Cosimo Magro
BITONTO – Proseguono le indagini sulla tragica morte di Cosimo Magro, il 25enne di Bitonto rimasto vittima di un incidente stradale sulla SS16, all’altezza dei curvoni di Palese, lo scorso 1° novembre.
Le autorità hanno sequestrato la BMW che ha travolto il giovane. Il conducente, che si è fermato subito dopo l’impatto per prestare i soccorsi, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Secondo i primi accertamenti, l’uomo è risultato negativo a droghe e alcol, ma la sua posizione resta sotto valutazione da parte degli inquirenti.
La comunità di Bitonto si prepara a dare l’ultimo saluto a Cosimo: il funerale si terrà domani, 3 novembre, alle 16.30, nella Basilica dei SS. Medici. La notizia della sua morte ha profondamente scosso cittadini, amici e familiari, lasciando un vuoto nella comunità locale.
Le autorità hanno ribadito l’impegno a chiarire con precisione le dinamiche dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità, mentre la città si unisce nel cordoglio per la giovane vittima.