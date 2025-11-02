Tragedia sulla Monopoli-Castellana Grotte: un morto in un incidente stradale

MONOPOLI – Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 13.30, sulla strada che collega. Il bilancio è di

Secondo le prime informazioni, l’auto coinvolta, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un muretto a secco lungo il percorso. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Non sono ancora disponibili dettagli sull’identità della vittima né sulle eventuali altre persone a bordo. La strada è stata temporaneamente interessata da rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dei Carabinieri.

Le autorità invitano gli automobilisti a prestare massima attenzione lungo la tratta interessata.