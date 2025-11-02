Lecce insolita: passeggiate tra storia e natura con Terradimezzo ETS

– La città di Lecce si prepara a svelare i suoi angoli nascosti grazie alle escursioni proposte dalla, a partire dal. L’iniziativa, dal titolo “Lecce insolita”, offrirà ai partecipanti l’opportunità di scoprire scorci poco conosciuti, storie di personaggi curiosi e testimonianze della vita quotidiana di epoche passate.

Gli itinerari prenderanno il via da Porta Napoli (Arco di Trionfo) e attraverseranno vicoli e stradine ricche di storia, alla scoperta della parte antica della città. Il percorso racconterà la vita di popolazioni di varie nazionalità che, nel corso dei secoli, hanno vissuto e lavorato a Lecce, affrontando difficoltà e pregiudizi, fino a spostarsi in zone caratterizzate dai palazzi di antiche famiglie aristocratiche che hanno influenzato lo sviluppo della città.

Uno dei momenti più attesi della passeggiata sarà la visita alla Chiesa di San Niccolò dei Greci, parrocchia della comunità arbëreshe residente a Lecce, riedificata in età tardo barocca. Grazie alla disponibilità del parroco Don Nik Pace, i partecipanti potranno conoscere da vicino questo piccolo gioiello architettonico, dove ancora oggi si celebra la Messa cattolica di rito bizantino.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Cooperativa Terradimezzo ETS al numero 333 9855341. La prenotazione è obbligatoria e la passeggiata si svolgerà al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti. In caso di maltempo, l’evento verrà annullato o rinviato.

Un’occasione unica per conoscere Lecce da una prospettiva diversa, tra storia, cultura e natura, e riscoprire il fascino di angoli spesso trascurati della città.