BrickArt Ocean arriva per la prima volta a Bari: la grande mostra dei mattoncini colorati in Fiera del Levante dal 21 novembre al 25 gennaio

Arriva per la prima volta a Bari lo spettacolo della mostra BrickArt Ocean, un viaggio sorprendente tra le meraviglie del mare e non solo per gli appassionati dei mattoncini colorati più amati al mondo da generazioni. Pensata per tutta la famiglia, la mostra sarà aperta dal 21 novembre al 25 gennaio 2026 in Fiera del Levante (padiglione 7, ingresso Monumentale) per sognare e divertirsi con le costruzioni che hanno appassionato migliaia di bambini stimolando la loro creatività e incoraggiandoli a costruire qualsiasi oggetto con le proprie mani, solo utilizzando piccoli mattoncini colorati, una magia che continua e che per la prima volta fa tappa in Puglia con una mostra immersiva e diverse aree da scoprire per adulti e piccini. Trenta sculture a grandezza naturale con orche, delfini e straordinari modelli di animali marini costruiti con migliaia di mattoncini colorati e ben sette aree tematiche da esplorare sugli oltre 3mila metri quadri di superficie espositiva in Fiera del Levante, un vero sogno ad occhi aperti per tutti gli appassionati dell'universo Lego.La mostra dedicata al mondo sottomarino arriva per la prima volta in Puglia grazie al lavoro dell'agenzia Inside Emotions di Floriana Lucchesi e Alta Classe lab. Il percorso di apprendimento di Brickart Ocean affascinerà con le sue bellezze i bambini e incanterà con i suoi misteri anche gli adulti grazie ad un ambiente colorato e interattivo che stimola la creatività seguendo il motto "impara, costruisci e gioca", che arriva per la prima volta nella città che rappresenta l'essenza del mare, celebrato tra autenticità e tradizione tra le vie del centro storico, sul lungomare e, grazie alla mostra, anche in fiera del Levante.Non solo la meraviglia degli animali marini, con trenta modelli costruiti come vere e proprie opere d'arte in mattoncini con descrizioni e curiosità, spazio anche alle race ramps per costruire la propria auto da corsa dei sogni e metterla alla prova sul vere rampe; alla map build per ricostruire l'Italia in miniatura tra monumenti ed edifici caratteristici. Con il Brick pit quattro grandi piscine in cui tuffarsi tra migliaia di mattoncini e dare sfogo alla fantasia; per i più piccoli l'area Duplo pit con mattoncini di dimensioni maggiori per giocare in sicurezza e libertà; per i teen mondi fantastici con Minecraft area e costruzioni ispirate al celebre videogioco e divertirsi in stile BrickLive; infine in Graffiti wall per lasciare messaggi, dediche e ricordi sul grande muro delle emozioni in stile mattoncini.tel. 333 7817105: adulti €12,00, bambini (fino a 12 anni) €10,00; ridotto scuola €8,00; ridotto Carl €10,00: dal Lunedi al Venerdi 10:00/13:00 e 15:00/20.00 - Sabato, Domenica e festivi 10:00/21:00