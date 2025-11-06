Nasce il BIFBA: a Bari il primo festival internazionale delle arti dedicato a bambine, bambini e adolescenti

BARI - Dal 12 al 15 novembre il capoluogo pugliese ospita la prima edizione del Bari International Fest Bambin&Adolescenti (BIFBA)*, un evento unico nel suo genere interamente dedicato ai più giovani e al loro rapporto con la bellezza, l’arte e l’educazione. Teatro, danza, cinema e letteratura si intrecceranno in quattro giorni di incontri, spettacoli e laboratori in diversi luoghi simbolo della città, dal Teatro Piccinni al Multicinema Galleria, dal Teatro AncheCinema al Teatro Abeliano, fino alla Biblioteca dell’Università “Aldo Moro” e alla sala ex Tesoreria di Palazzo della Città.

Il festival è ideato e promosso dalla Cooperativa Sociale “I bambini di Truffaut”, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Bari, Puglia Culture, Ufficio Scolastico Regionale, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari e l’ITSS Tommaso Fiore di Modugno.

Più di 2000 bambini, bambine e adolescenti di 20 scuole pugliesi parteciperanno attivamente a un progetto che punta a “fare scuola con le arti”, offrendo esperienze di crescita emotiva e culturale.

“Non esistono festival delle arti pensati ad hoc per un pubblico di bambini e adolescenti, che dovrebbero essere protagonisti di ogni iniziativa sociale e culturale – spiega Visitilli –. Educare alla bellezza è l’unico modo per contrastare le tante problematiche che oggi attraversano le nostre comunità, a casa e a scuola.”

Un programma tra teatro, danza, cinema e letteratura

Il tema centrale della prima edizione è il “Desiderio”, declinato attraverso spettacoli, film, workshop e incontri con artisti di fama nazionale e internazionale.

Mercoledì 12 novembre

Il festival si apre alle 17.30 al Teatro Piccinni con una Lectio di Matteo Saudino, noto filosofo e docente, dedicata proprio al desiderio. A seguire, alle 20, in scena “(H)amleto” della Factory Compagnia Transadriatica – Fondazione Sipario Toscana, con la regia di Tonio De Nitto e Fabio Tinella: un potente lavoro sul corpo non conforme e sulla disabilità ispirato all’Amleto di Shakespeare.

Giovedì 13 novembre

Alle 10.30 al Teatro AncheCinema va in scena “Fare un fuoco” di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, ispirato ai racconti dello Yukon di Jack London. Contemporaneamente, al Multicinema Galleria, proiezione del film Normale del regista francese Olivier Babinet, presente in sala per un incontro con gli studenti. In parallelo, workshop di letteratura e audiovisivo nelle sedi universitarie e comunali.

Venerdì 14 novembre

Giornata dedicata alla diversità e all’identità con lo spettacolo “Pinocchio. Che cos’è una persona?” di Davide Iodice (ore 10.30 e ore 20, Teatro Piccinni), interpretato da giovani attori con sindromi di Down, autismo e altre disabilità. Al Multicinema Galleria, proiezione del film Il Mohicano di Frédéric Farrucci, presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Sabato 15 novembre

Gran finale con “Dire fare baciare lettera testamento” di Valeria Raimondi ed Enrico Castellani, spettacolo di teatro e danza prodotto da Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri (ore 10.30, Teatro Abeliano). Alla stessa ora, nella sala ex Tesoreria del Palazzo della Città, “La stanza della poesia” con Mario Desiati, che dialogherà con studenti e studentesse sul ruolo delle poetesse pugliesi.

Chiusura alle 20 al Teatro Piccinni con “Sottobosco” di Chiara Bersani, artista e performer premio Ubu, che porterà in scena una creazione poetica e politica sul corpo e sulla comunità.

Un festival per e con i ragazzi

Durante il BIFBA, le scuole partecipanti incontreranno gli artisti dopo ogni spettacolo e parteciperanno a laboratori preparatori. Gli studenti delle superiori saranno inoltre coinvolti in attività di PCTO, diventando parte attiva dell’organizzazione e della comunicazione del festival.

Informazioni

I biglietti per gli spettacoli serali sono disponibili su Vivaticket e al botteghino del Teatro Piccinni.

Per informazioni: www.pugliaculture.it – ibambiniditruffaut.luisa@gmail.com

Un festival che nasce per ricordarci che la scuola può – e deve – essere anche un luogo di arte, emozione e bellezza.