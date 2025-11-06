Putignano, al via “Mettiamo in agenda il rispetto”: un mese di eventi per costruire la prima Agenda Locale di Genere

PUTIGNANO – Oltre 25 appuntamenti, più di 20 associazioni coinvolte e un obiettivo comune: trasformare l’ascolto in azione e la comunità in una rete contro ogni forma di violenza. È questo lo spirito di, ilpromosso dall’, che da oggi fino alproporrà incontri, spettacoli, laboratori e attività di sensibilizzazione per costruire insieme la

L’iniziativa nasce per andare oltre la data simbolica del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, e costruire un percorso duraturo che valorizzi il rispetto, la conoscenza e la partecipazione come basi di una convivenza civile e libera.

Nel programma trovano spazio teatro, musica, letture, mostre, dialoghi e attività educative rivolte a tutte le fasce d’età: dai bambini agli operatori del mondo educativo, culturale e sociale. Partner dell’iniziativa, oltre al Comune, sono La Zizzania APS, la Consulta Giovanile, la Commissione Pari Opportunità, il CAV Andromeda, la Cooperativa Talenti, il Collettivo Ortica, A Mani Basse, Federkravmaga, Lavori dal Basso APS, i Lettori Volontari di Bi.A., lo studio fotografico Francone, l’ASD Samurai, Il Melograno, la Cooperativa DaLiMa, Impara l’Arte APS e altri soggetti del territorio.

La prima azione del calendario è “Putignano Ascolta”, un questionario civico ideato dalla Commissione Pari Opportunità per raccogliere esperienze, bisogni e proposte delle cittadine e dei cittadini. Le risposte contribuiranno a delineare le priorità e i contenuti della futura Agenda di Genere del Comune.

Fulcro del programma sarà l’incontro del 27 novembre, organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali, con la partecipazione della dott.ssa Alice Valenza, esperta in studi di genere e operatrice del CAV Andromeda e del CAD Mo.N.Di. Un momento di formazione e confronto dedicato alle associazioni coinvolte, per approfondire il linguaggio della non violenza come pratica quotidiana di rispetto e attenzione.