Brindisi, bimbo nasce morto al “Perrino”: la famiglia presenta un esposto

BRINDISI - Un bimbo è nato morto nelle scorse ore all’ospedale “Perrino” di Brindisi. La madre, quasi alla 39ª settimana di gravidanza, si trovava già nella struttura sanitaria ed era in travaglio quando, durante un controllo di monitoraggio, il personale non ha più rilevato il battito fetale.

La famiglia, sconvolta dall’accaduto, si è rivolta a un avvocato per presentare un esposto alla Procura di Brindisi. La richiesta è che venga disposta l’autopsia sul neonato, così da chiarire con precisione le cause del decesso e ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al parto.

La direzione sanitaria del “Perrino” attende le determinazioni dell’autorità giudiziaria, mentre l’intera vicenda sarà oggetto di approfondimento per accertare eventuali responsabilità o criticità nelle procedure.