Regionali 2025: affluenza in calo, Decaro tra il 64-68% per i primi exit poll

BARI – Si sono chiusi oggi i seggi per le elezioni regionali in Puglia. L’affluenza, secondo le stime preliminari, si attesta intorno al 42%, in forte calo rispetto al 56,43% registrato nel 2020.

I primi exit poll del consorzio Opinio per la Rai indicano un netto vantaggio per Antonio Decaro, candidato del centrosinistra, che raccoglierebbe tra il 64% e il 68% dei voti. Il suo sfidante di centrodestra, Luigi Lobuono, si collocherebbe invece tra il 30% e il 34%. Tra le altre candidature, la professoressa Ada Donno, in corsa con la lista civica Puglia pacifista e popolare, si attesterebbe tra lo 0,5% e il 2,5%.

Mancano ancora i dati ufficiali per Sabino Mangano, ex consigliere comunale del M5S e candidato per la lista Alleanza civica per la Puglia.

Simili i risultati preliminari degli instant poll di Swg per La7: Decaro tra il 65% e il 69%, Lobuono tra il 29% e il 33%.

I dati definitivi saranno disponibili nelle prossime ore, ma i primi exit poll confermano un netto distacco tra il candidato del centrosinistra e lo sfidante del centrodestra.