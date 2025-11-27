Brindisi, domenica 30 novembre apertura del tratto del lungomare interno alla Base Navale
BRINDISI - Domenica 30 novembre p.v., dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sarà eccezionalmente aperto alla cittadinanza di Brindisi il tratto del lungomare interno alla Base Navale di Brindisi, compreso tra Porta Revel e Porta Monsignore.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le Autorità Cittadine, permetterà ai cittadini di passeggiare senza soluzione di continuità dal cuore del centro città fino al Parco Cillarese, lungo un percorso panoramico solitamente non accessibile al pubblico.
Un'occasione speciale per vivere il mare da una prospettiva unica, nel rispetto delle regole previste per l’accesso all’area militare, in un clima di apertura e condivisione tra Forze Armate e cittadinanza.
La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.