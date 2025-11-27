La legislazione del patrimonio culturale, sabato seconda giornata di studi a Palazzo Simi a Bari



BARI - Sabato, 29 novembre, a Palazzo Simi ( strada Lamberti 1, Bari vecchia), dalle 9.30 alle 12.30, si terrà la seconda giornata di studio e di approfondimento tematico sulla "Legislazione del patrimonio culturale - Il codice dei beni culturali e del paesaggio".





All’incontro, a cura della dott.ssa Rosa Piccininni, funzionario della Soprintendenza di Bari, parteciperanno gli studenti dell’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica (Facoltà di Scienze dei Beni Culturali, di Archeologia, di Storia dell'arte e della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Interateneo).





Con questa seconda giornata di studi si vuole fornire agli studenti una conoscenza dettagliata della legislazione vigente, indispensabile per operare efficacemente nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.





E sempre sabato 29 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, nella Sala Multimediale della Soprintendenza di Bari ( ex Segretariato, via Boccapianola) saranno proiettati materiali video e distribuiti gratuitamente testi realizzati dall’ex Segretariato





Ingresso gratuito, senza prenotazione. Per informazioni si può scrivere a sabap-ba.urp@cultura.gov.it



