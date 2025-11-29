Brindisi: scoperta fabbrica clandestina di sigarette, 10 arresti e sequestro di tonnellate di tabacco

BRINDISI - Unaè stata scoperta nel Brindisino dalla Guardia di Finanza, completamente attrezzata per una produzione su larga scala. Durante il blitz, i finanzieri hanno sequestrato, econtenenti filtri, cartine e pacchetti contraffatti con marchio, oltre aglidestinati alla fabbricazione delle sigarette.

Al momento dell’irruzione, all’interno della fabbrica erano al lavoro dieci persone, tutte arrestate. Secondo le stime, le sigarette sequestrate, se immesse sul mercato, avrebbero comportato un mancato introito per lo Stato e l’Unione Europea di circa 3 milioni di euro.

L’operazione è stata denominata “Jaddico” in memoria del vicebrigadiere Alberto De Falco e del finanziere scelto Antonio Sottile, morti in servizio nella contrada Jaddico di Brindisi la notte del 23 febbraio 2000 mentre tentavano di fermare una colonna di blindati contrabbandieri.

Le indagini proseguono per individuare eventuali collegamenti con altre reti di contrabbando e per verificare la distribuzione delle sigarette sequestrate.