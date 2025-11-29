Le Vie del Natale 2025 a Trani: un mese di cultura, musica e spettacolo al Palazzo delle Arti Beltrani

TRANI - Dal, Trani si prepara a vivere il Natale con un progetto culturale unico:, a cura di Delle Arti Odv Ets, trasforma ilin un palcoscenico diffuso, offrendo eventi per tutte le età che intrecciano

Il cartellone si apre dal 5 al 7 dicembre con “Un Canto di Natale”, adattamento teatrale del celebre racconto di Charles Dickens, scritto e diretto da Luca Mauceri. Lo spettacolo, pensato per famiglie e spettatori dagli 8 ai 100 anni, racconta la redenzione dell’avaro Scrooge attraverso un percorso tra passato, presente e futuro, con musiche originali, luci e proiezioni video. Le repliche sono alle 10:00 e alle 17:00; biglietti intero €12, ridotto soci €10.

La rassegna musicale, ogni sabato sera, propone concerti dal vivo con degustazioni di vini pugliesi, alternando jazz, swing, cantautorato e world music. Tra gli appuntamenti spiccano la Tienamente Band il 6 dicembre, il Larry Franco Trio il 13, il Michele Liso Trio il 20, il Mino Lacirignola Trio il 27 dicembre e il Pietro Verna Trio il 3 gennaio. Ogni concerto è un invito a vivere la musica dal vivo in un’atmosfera calda e conviviale.

Parallelamente, la città ospita la seconda edizione del Festival delle Bande Musicali, curato da Nicola Fiore. Ogni domenica mattina, i complessi bandistici più rappresentativi della regione sfilano dalle vie del centro fino alla Villa Comunale, culminando alla Cassa Armonica dedicata ad Astor Piazzolla. Il programma include concerti di prestigio da Trani, Bari, Polignano, Turi e Bisceglie, con repertori che spaziano dai classici ai brani natalizi più amati. Tutti gli eventi del festival sono gratuiti.

Dal 19 al 21 dicembre, torna anche il teatro famiglia con “Concert Jouet”, spettacolo comico-musicale di Paola Lombardo e Paola Torsi, diretto da Luisella Tamietto. Una performance originale e divertente, dove improvvisazione e musica dal vivo creano momenti di comicità surreale e poesia.

Per chi cerca un regalo speciale, il Palazzo delle Arti Beltrani propone una promo natalizia: due spettacoli, cinque concerti e trenta giorni di museo a 60 euro anziché 104.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 (aperto dal martedì alla domenica, 10:00-18:00) o online su Vivaticket. Per informazioni: 0883 500044, WhatsApp 392 3892767, info@palazzodelleartibeltrani.it.

A Trani, tra luci e musica, Le Vie del Natale invitano cittadini e turisti a vivere un mese di esperienze autentiche, arte, cultura e stupore.




